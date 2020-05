Private Lieferung von Handdesinfektionsmittel in Nordkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der südkoreanischen Regierung ist eine Hilfslieferung einer privaten Organisation für die Bekämpfung von Covid-19 jüngst in Nordkorea eingetroffen.Seines Wissens sei Anfang Mai Nordkorea Handdesinfektionsmittel übergeben worden, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern gegenüber. Die Lieferung von Schutzkleidung sei noch im Gang.Das Vereinigungsministerium hatte am 31. März einer privaten Organisation genehmigt, Handdesinfektionsmittel im Wert von 100 Millionen Won an Nordkorea zu schicken. Am 23. April wurde die Lieferung von 20.000 Schutzanzügen im Wert von 200 Millionen Won genehmigt. In beiden Fällen wurden die Finanzmittel von den Organisationen selbst beschafft.Nach weiteren Angaben wurde seitdem keine weitere Lieferung mehr genehmigt.