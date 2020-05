Hyundai Motor will kommerzielle Wasserstoffautos testen

Photo : KBS News

Hyundai Motor will mit dem Industrieministerium, der Stadt Changwon und Taxiunternehmen in Seoul kooperieren, um mehr Wasserstoffautos auf die Straße zu bringen.Gemäß einer Absichtserklärung wird Hyundai in der südlich gelegenen Stadt Changwon einen wasserstoffbetriebenen Müllwagen probeweise einführen. Der Müllwagen kann mit einer Aufladung eine 599 Kilometer lange Strecke zurücklegen. Die Stadtverwaltung will noch binnen dieses Jahres eine Ladestation für große Wasserstoffautos bauen.In Seoul wird das Pilotprojekt zu Wasserstofftaxis ausgeweitet. Die Zahl der Wasserstofftaxis wird von zehn im vergangenen Jahr auf 20 gesteigert. Zwei in Seoul ansässige Taxiunternehmen wollen noch im Mai jeweils fünf Wasserstofftaxis des Modells Nexo in Betrieb nehmen.