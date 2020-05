Präsident Moon zollt am Lehrertag Lehrkräften Respekt

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat anlässlich des Lehrertags allen Lehrkräften im Land Respekt gezollt.Die Schule sei ein Ort, wo die Zukunft geboren werde, schrieb Moon heute in sozialen Medien. Er respektiere alle Lehrer, die ein Treffen mit Schülern vorbereiteten.Er wolle die Lehrerinnen und Lehrer trösten und ihnen danken, die inmitten des verschobenen Treffens mit ihren Schülern diese ermutigt hätten. Die Lehrer seien im Zuge der Corona-Bewältigung in der fremden Zukunft des Online-Schulbeginns als Erste eingetroffen und hätten Vorbereitungen getroffen, um die Kinder zu begrüßen, schrieb Moon.Die Lehrer hätten sich für Eindämmungsmaßnahmen an den Schulen eingesetzt. Sie hätten den Fernunterricht vorbereitet und ihre Schüler auf eine neue Reise des Lernens mitgenommen. Sie hätten allen Bürgern Mut gegeben, hieß es weiter.Die Regierung werde ihr Bestes tun, um die Bemühungen der Lehrer zu unterstützen, versprach Moon. Sie wolle das System des Fernunterrichts und die IT-Infrastruktur weiter entwickeln und ermöglichen, dass alle Schulen den Fernunterricht mittels der sogenannten EduTech, Bildungstechnologie, anbieten können. Auch werde aktiv nach Wegen gesucht, damit die Lehrer die IT-Technologie besser nutzen könnten und von Verwaltungsarbeit entlastet würden.