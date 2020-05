US-Präsident Trump droht China mit Abbruch der Beziehungen

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat China mit einem Abbruch der Beziehungen gedroht.Das antwortete er am Donnerstag in einem Interview mit Fox Business auf die Frage, wie die USA Chinas Umgang mit der Pandemie vergelten könnten.Es gebe viele Dinge, die man tun könne. Man könne auch die Beziehungen abbrechen. Die USA würden in diesem Fall 500 Milliarden Dollar jährlich einsparen.Fox News berichtete, dies seien im Gefolge der Covid-19-Pandemie die bislang schärfsten Worte Trumps gegenüber China gewesen.Weiter sagte der Präsident in dem Interview, er prüfe, ob chinesische Unternehmen, die an den Börsen New York Stock Exchange und Nasdaq gelistet sind, amerikanische Bilanzregeln befolgen müssen.Die Trump-Regierung wirft China seit Wochen vor, den Ursprung des neuen Coronavirus und das tatsächliche Ausmaß des Ausbruchs zu verschleiern. Washington erwägt, China deswegen zu bestrafen oder eine Entschädigung zu fordern.