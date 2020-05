Mitarbeiter von Untersuchungsgefängnis positiv auf Covid-19 getestet

Photo : KBS News

In einem Untersuchungsgefängnis in der Hauptstadtregion ist ein Corona-Infektionsfall gemeldet worden.Bei einem Mitarbeiter des Seoul Untersuchungsgefängnisses in Uiwang sei heute früh eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden, teilte die Justizvollzugsbehörde des Justizministeriums mit.Wie festgestellt wurde, sei ein Freund positiv getestet worden, den der Mitarbeiter am 9. Mai getroffen hatte. Weder der Mitarbeiter noch der Freund hatten jedoch einen der Klubs im Seouler Viertel Itaewon besucht, die sich zu einem Infektionsherd entwickelten.Der Mitarbeiter berichtete am Donnerstag über den Kontakt mit dem infizierten Freund. Die Haftanstalt setzte daraufhin den Empfang von Besuchern für die Gefangenen aus und isolierte 254 Insassen und 23 Mitarbeiter, die Kontakte mit dem Infizierten hatten.Der Test bei sechs Mitarbeitern, die engen Kontakt mit dem Kollegen hatten, fiel negativ aus. Die 271 restlichen Kontaktpersonen würden nun ebenfalls getestet, hieß es.