Nordkorea wehrt sich gegen Südkoreas Weißbuch zu Menschenrechten

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat sich gegen ein südkoreanisches Weißbuch zur Menschenrechtslage gewehrt.Das Koreanische Institut für Nationale Wiedervereinigung wies in seinem am 11. Mai veröffentlichten Weißbuch auf weit verbreitete und willkürliche Hinrichtungen sowie Gefangenenlager für politische Häftlinge in Nordkorea hin. In Nordkorea werde das Recht der Einwohner auf Leben anscheinend immer noch nicht umfassend gewährleistet, schrieb Südkoreas staatliche Denkfabrik.Das nordkoreanische Propagandamedium Uriminzokkiri betonte in einem Kommentar am Freitag, dass die Veröffentlichung des Weißbuches eine ernsthafte politische Provokation gegenüber Nordkorea darstelle. Das sorge für Misstrauen und Anfeindungen und lasse die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea zusammenbrechen.Mit dem Hinweis auf den Untergang der Fähre Sewol und die Demokratiebewegung vom 18. Mai hieß es, Südkorea habe kein Recht, die nordkoreanische Menschenrechtsfrage zu kritisieren.