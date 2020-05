Regierung will für Unterstützung der Stahlindustrie Projekte vorzeitig durchführen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will angesichts der Schwierigkeiten der Stahlindustrie wegen der Corona-Pandemie die Umsetzung von Projekten wie Infrastrukturinvestitionen vorziehen.Das kündigte Industrieminister Sung Yoon-mo am Freitag bei einem Treffen mit Unternehmern der Stahlindustrie in Seoul an. Beim dritten Dialog für eine Industriestrategie nach der Corona-Pandemie waren Geschäftsführer führender Stahlunternehmen anwesend, darunter der POSCO-Vorsitzende Choi Jeong-woo.Die Stahlexporte schrumpften im April um 24,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Branche rechnet mit einem Rückgang von mehr als 20 Prozent im Mai und Juni.Die Unternehmer klagten über eine schwache Nachfrage und einen drastischen Exportrückgang. Sie baten die Regierung, sie mit mehr Liquidität zu unterstützen und auch die Stahlindustrie vom geplanten Stabilisierungsfonds für die Schlüsselindustrien profitieren zu lassen.Der Industrieminister antwortete, dass er mit den zuständigen Behörden zügig diskutieren und die finanzielle Unterstützung, falls notwendig, verstärken wolle. Als Reaktion auf den weltweiten Nachfragerückgang wolle die Regierung beschlossene Projekte vorziehen und sich für ein Ende des Handelsprotektionismus stark machen.