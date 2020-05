Corona-Pandemie sorgt für Veränderungen bei beliebten Exportprodukten

Photo : YONHAP News

Die Corona-Pandemie beflügelt den Export von einigen neuen Produkten Südkoreas.Davon profitieren laut dem Koreanischen Verband für Internationalen Handel (KITA) vor allem südkoreanische Hersteller von Bidets, Hygieneprodukten, darunter Luftreiniger, sowie Diagnosekits.Trotz der schwachen Gesamtexporte im Auftaktquartal schnellte beispielsweise der Export von Bidets um 117 Prozent im Vorjahresvergleich in die Höhe und der von Luftreinigern um 178,5 Prozent.In den USA waren angesichts der Toilettenpapier-Knappheit Bidets sehr gefragt. Das entsprechende Exportvolumen stieg um 4019,5 Prozent im Vorjahresvergleich auf 76.000 Dollar im Auftaktquartal an.Die Ausfuhren von Blutdruckmessgeräten und Körpertemperatur-Messgeräten in die Europäische Union wuchsen jeweils um 68,9 Prozent und 126,1 Prozent. Der Export von Medikamenten und Diagnosekits verdoppelte sich.Währenddessen nahm in China die Nachfrage nach rotem Ginseng aus Südkorea drastisch zu.