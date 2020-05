Älteste Corona-Patientin in Südkorea wird entlassen

Photo : YONHAP News

Die bisher älteste Corona-Infizierte in Südkorea wird am heutigen Freitag aus dem Krankenhaus entlassen.Die 104-jährige Patientin mit Nachnamen Choi werde heute entlassen, teilte das Pohang Medical Center, ein öffentliches Krankenhaus in der Provinz Nord-Gyeongsang, mit.Die Seniorin lebt seit 2012 in einem Pflegeheim in Gyeongsan in Nord-Gyeongsang. Dort kam es zu Masseninfektionen. Choi wurde am 10. März positiv getestet und seitdem im Pohang Medical Center behandelt.Sie war wegen einer Lungenentzündung vorübergehend auf ein Beatmungsgerät angewiesen und erkrankte außerdem an einer Darmentzündung.Zuletzt war sie dreimal in Folge negativ getestet worden, so dass eine Entlassung vorbereitet werden konnte.