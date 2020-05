Regierungslager beschließt Verbesserungen für faire Wirtschaft inmitten der Pandemie

Photo : KBS News

Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt haben Maßnahmen zur Systemverbesserung für die Unterstützung der Bewältigung von Covid-19 beschlossen.Die drei Seiten gaben am Freitag 28 Verbesserungsmaßnahmen für eine faire Wirtschaft bekannt.Beschlossen wurde unter anderem, Kriterien für die Anpassung der Vertragsstrafe und die Befreiung davon infolge einer Seuche in der Reisebranche und Heiratsindustrie auszuarbeiten. Angesichts der Corona-Pandemie wurden Reisen und Hochzeitsfeiern quasi unmöglich, was häufiger zu Streitigkeiten über Vertragsstrafen führten.Das Regierungslager will zudem die Arbeitsunfallversicherung auf Beschäftigte in besonderen Beschäftigungsverhältnissen erweitern, die von der Corona-Pandemie finanziell hart betroffen sind, darunter Hausierer und private Lehrer, die Schüler zu Hause besuchen.Auch ein Mechanismus zur Verhinderung von Machtmissbrauch auf dem Online-Markt wird eingeführt. Es werden Richtlinen für die Prüfung unlauterer Praktiken von Online-Einkaufszentren ausgearbeitet.Sechs Behörden, darunter die Kommission für fairen Handel und das Beschäftigungsministerium, arbeiteten Verbesserungsmaßnahmen aus, um wirtschaftlich schwache Gruppen zu unterstützen und sich auf eine Post-Corona-Ära vorzubereiten.