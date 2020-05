Südkorea meldet 27 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Donnerstag 27 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Es wurden weitere Fälle von Clusterinfektionen im Zusammenhang mit Klubs im Seouler Viertel Itaewon gemeldet.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land mit Stand von 0 Uhr um 27 innerhalb von 24 Stunden auf 11.018 an.Damit wurden den sechsten Tag in Folge rund 30 neue Fälle nachgewiesen.22 der 27 Fälle stellen lokale Infektionen dar. Seoul meldete mit 14 die meisten Fälle.Bei fünf weiteren Fällen handelt es sich um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.Am Donnerstag wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten liegt bei 260.