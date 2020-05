Regierung will Kosten für Diagnosetests in Pflegeheimen zur Hälfte übernehmen

Photo : KBS News

Die Regierung hat Maßnahmen für die Covid-19-Kontrolle in Einrichtungen mit vielen Risikopatienten vorgelegt.Um mehr Insassen von Pflegekrankenhäusern und -heimen sowie psychiatrischen Kliniken auf das Coronavirus testen zu lassen, werden die Kosten hierfür zu 50 Prozent von der nationalen Krankenversicherung bezahlt.Zudem werden Maßnahmen getroffen, damit in diesen Einrichtungen wieder Besucher zugelassen werden. Es wird überprüft, transparente Trennwände einzurichten oder Treffen mit Besuchern unter freiem Himmel zu veranstalten.Unterdessen wird die Prüfung für die Einstellung von Staatsbeamten des fünften Rangs wie geplant am Samstag an 32 Prüfungsorten im Land stattfinden.Das Ministerium für Personalmanagement teilte mit, den Gesundheitszustand der Prüflinge und Daten zur Ein- und Ausreise sowie zu möglichen Besuchen im Seouler Viertel Itaewon, einem neuen Infektionsherd, erfasst zu haben.Wer sich derzeit in Selbstquarantäne befindet, wird nach einer Beratung mit den Gesundheitsbehörden an einem getrennten Ort die Prüfung ablegen. Für die Abstandshaltung werden in jedem Prüfungsraum höchstens 15 Menschen sitzen.