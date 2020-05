Neue Corona-Fälle in Seoul hängen überwiegend mit Klubs in Itaewon zusammen

Photo : YONHAP News

In Seoul sind weitere Corona-Infektionen im Zusammenhang mit Klubs im Viertel Itaewon bestätigt worden.Mit Stand von 10 Uhr am Freitag gibt es insgesamt 725 Covid-19-Infizierte in der Hauptstadt. 83 von ihnen hängen mit Nachtklubs in Itaewon zusammen, die sich zu einem Infektionsherd entwickelten.Seit 0 Uhr am Donnerstag nahmen die Fallzahlen um 14 zu, 13 davon hängen mit Klubs in Itaewon zusammen. Bei einem weiteren Fall wird derzeit die Infektionsroute untersucht.Bis 0 Uhr am Freitag wurden insgesamt 25.541 Menschen in Seoul im Zusammenhang mit Besuchen in Itaewon-Klubs auf Covid-19 getestet. Die Stadtverwaltung habe mittlerweile Tests angeordnet. Es handele sich daher anders als zu Beginn nicht mehr bloß um eine Empfehlung, hieß es.Sollte ein Klubbesucher sich trotz der Aufforderung nicht testen lassen, droht ein Bußgeld von zwei Millionen Won.Die Stadtverwaltung will ab heute gemeinsam mit der Polizei Kontrollen von Vergnügungsbetrieben vor Ort durchführen, um zu überprüfen, ob die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.