Südkorea liefert Corona-Testkits im Wert von einer Million Dollar an Iran

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Corona-Testkits im Wert von einer Million Dollar an Iran geliefert.Die Botschaft in Teheran teilte am Sonntag mit, dass die Lieferung an das staatliche Medizinforschungsinstitut Pasteur gegangen sei.Es handele sich um ein Zeichen der humanitären Unterstützung und der Freundschaft zwischen beiden Ländern.Im letzten Monat hatte Südkorea bereits Hilfe im Wert von 200.000 Dollar für Iran geleistet, unter anderem waren Coronavirus-Testausrüstung und Sprühmittel für die Desinfektion geschickt worden.Nach Angaben der iranischen Gesundheitsbehörden seien in dem Land bislang 120.000 Corona-Infektionen erfasst worden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus liege bei rund 7.000.