Streitkräfte wollen alle neuen Rekruten auf Covid-19 testen lassen

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte wollen ab heute alle neuen Rekruten auf Covid-19 testen lassen.Das kündigte die Leiterin der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, Jeong Eun-kyeong, am Sonntag auf einer Pressekonferenz an.In den kommenden acht Wochen sollen jede Woche etwa 6.300 Wehrpflichtige auf eine Ansteckung untersucht werden. Dabei solle die Pool-Methode zur Anwendung kommen, für die Proben von mehreren Personen gleichzeitig analysiert werden.Laut Jeong sei die Entscheidung auch deshalb getroffen worden, da zurzeit viele junge Menschen in ihren 20ern von Ansteckungen betroffen seien. Zudem bestehe ein hohes Risiko für Masseninfektionen in den Kasernen, sobald dort ein Infizierter erfasst worden sei.