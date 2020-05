Bildungsministerium bereitet Rückkehr in die Schulen vor

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium bereitet die Rückkehr in die Schulen vor.Diese Woche sollen zunächst die ältesten Jahrgänge der Oberschulen wieder in den Unterricht kommen.Aufgrund der zuletzt wieder gestiegenen Corona-Infektionszahlen gibt es jedoch Bedenken.Vizeminister Park Beom-baek sagte am Sonntag, dass die Schulämter zurzeit verschiedene Maßnahmen ausarbeiteten, um das Infektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler zu minimieren. Damit werde außerdem auf die Bedenken wegen der Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen reagiert.Es würden verschiedene Optionen geprüft, darunter die Reduzierung der Schülerzahl pro Klassenraum, indem die Schüler entweder täglich oder wöchentlich im Wechsel in den Unterricht kommen.Die Regierung könne jedoch keine allgemeingültigen Regelungen ausarbeiten, da die Situation in den Großstädten und den ländlichen Gebieten jeweils unterschiedlich sei.Die kommunalen Verwaltungen arbeiteten daher an passenden Maßnahmen. Hierzu zählten das Einhalten eines Abstands zwischen den Schülern, die Einschränkung der Nutzung von Schulbüchereien sowie anderer Einrichtungen, die von allen Schülern besucht werden können.