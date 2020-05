Präsident: Geist der Demokratiebewegung vom Mai 1980 sollte in Verfassung einfließen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass der Geist der Demokratiebewegung vom Mai 1980 in Gwangju in eine neue Verfassung einfließen sollte.Sollte eine Verfassungsänderung erneut diskutiert werden, sollte sich der Geist der 18. Mai-Demokratiebewegung in der Präambel widerspiegeln, sagte Moon in einem Medieninterview am Sonntag anlässlich des 40. Jubiläums der Bewegung.Moon hatte in seinem 2018 eingereichten Entwurf für eine Verfassungsänderung vorgeschlagen, in der Präambel neben der bereits genannten April-Revolution von 1960 auch die Ideen hinter drei weiteren Demokratiebewegungen, darunter die 18. Mai-Demokratiebewegung und der Juni-Kampf von 1987, vorzustellen.Moon bekräftigte auch den Willen, aufzuklären, wer während des Gwangju-Aufstands Schüsse auf Zivilisten angeordnet hatte. Er betonte die Notwendigkeit, die Opfer des Massakers zu finden und aufzudecken, wie es zum Abfeuern von Schüssen von Hubschraubern aus kam und wie Machenschaften zur Vertuschung und Verfälschung der Wahrheit durchgeführt wurden. Die Aufklärung der Wahrheit sei eine Voraussetzung, um einen Weg zur Versöhnung und Integration zu beschreiten, hieß es.Moon versprach zudem, dass die Regierung Aktivitäten des Ausschusses zur Aufklärung der Wahrheit der 18. Mai-Demokratiebewegung aktiv unterstützen werde.