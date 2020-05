Photo : YONHAP News

Lee Jae-sung von Holstein Kiel hat den ersten Treffer in der deutschen Bundesliga nach einer Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie erzielt.Der südkoreanische Nationalspieler traf am Samstag im Auswärtsspiel gegen Jahn Regensburg in der 2. Liga in der 3. Minute zur 1:0-Führung seiner Mannschaft. Es war das allererste Tor nach der zweimonatigen Corona-Pause.Der Mittelfeldspieler konnte zudem in der 58. Minute eine Torvorlage geben. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.