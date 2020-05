Genehmigung von Panmunjom-Besuchen soll schneller erteilt werden

Photo : YONHAP News

Die Genehmigung von touristischen Besuchen in der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) im Waffenstillstandsort Panmunjom soll künftig schneller erteilt werden.Das UN-Kommando teilte am Sonntag mit, dass derzeit mit der südkoreanischen Regierung über die Vereinfachung des Verfahrens für Südkoreaner gesprochen werde.Die für Südkoreaner geltende 14-tägige Überprüfung sei eine Vorschrift der südkoreanischen Regierung. Das UN-Kommando setze die Bestimmung seit über zehn Jahren um, hieß es.Das UN-Kommando habe die Position der südkoreanischen Regierung festgestellt, dass eine strenge Überprüfung nicht mehr erforderlich sei. Das Kommando wolle gemeinsam mit dem Vereinigungsministerium eine Änderung noch vor der Wiederaufnahme der Panmunjom-Besuche beschließen.Will ein Südkoreaner an einer Panmunjom-Tour teilnehmen, dauert es bis zu einer Genehmigung rund 14 Tage. Ausländer müssen maximal drei Tage auf eine Erlaubnis warten, wenn die Tour in einem Reisebüro gebucht wurde.Es wird erwartet, dass auch Südkoreaner künftig innerhalb von drei Tagen grünes Licht für den Besuch bekommen.