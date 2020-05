Nordkorea fordert Bestrafung von Verantwortlichen für Massaker bei 18. Mai-Demokratiebewegung

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 40. Jubiläums der 18. Mai-Demokratiebewegung in Südkorea hat Nordkorea verlangt, die Verantwortlichen für die gewaltsame Unterdrückung der Proteste zu bestrafen.Das nordkoreanische Propagandamedium „Uriminzokkiri“ veröffentlichte am Montag einen Artikel, in dem der Opfer der Demokratiebewegung gedacht wurde.Das Medium definierte die Bewegung im Mai 1980 als Massaker durch das von Chun Doo-hwan angeführte Militär an Schülern, Studenten und Bürgern, die die Abschaffung des diktatorischen Yushin-Systems verlangt hatten. Obwohl seitdem vier Jahrzehnte vergangen seien, seien die wahren Umstände nicht geklärt und die Hauptverantwortlichen nicht bestraft worden, hieß es.Chun Doo-hwan, der ein blutiges Fest genossen habe, streife noch heute am helllichten Tag durch die Straßen und verspotte die öffentliche Meinung, kritisierte das Medium.