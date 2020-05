Bill Gates Foundation finanziert Forschungsprojekte südkoreanischer Unternehmen

Photo : YONHAP News

Die Bill & Melinda Gates Foundation will Forschungsprojekte südkoreanischer Unternehmen für die Bekämpfung von Covid-19 finanzieren.SK Bioscience teilte am Montag mit, dass die Firma 3,6 Millionen Dollar von der von Bill Gates und seiner Frau Melinda gegründeten wohltätigen Stiftung erhalten werde, um einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln.SK Bioscience will Kandidatenmaterialien für einen Covid-19-Impfstoff finden und nach einem optimalen Antigen suchen.Zuvor war bekannt geworden, dass die Stiftung ein Forschungsprojekt des Telekommunikationsunternehmens KT für die Eindämmung von Infektionskrankheiten finanzieren werde. Die Stiftung wird 50 Prozent der Forschungskosten von insgesamt zwölf Milliarden Won (9,4 Millionen Dollar) übernehmen.