Südkorea unterstützt indianische Veteranen in USA mit Schutzmasken

Photo : YONHAP News

Südkorea will indianische Veteranen in den USA mit 10.000 Schutzmasken unterstützen.Das teilte das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten heute mit. Das Komitee für das Gedenken an den 70. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs (1950-1953) wolle Schutzmasken und Handdesinfektionsmittel an Veteranen des indianischen Volkes der Navajo liefern.Der Ko-Vorsitzende Kim Eun-gi sagte, dass die Regierung die Aufopferung der Veteranen für ein fremdes Land nicht vergesse. Er hoffe, dass sie ihren Nachkommen von ihrer damaligen Entscheidung mit Stolz berichten können.Nach Ministeriumsangaben kämpften rund 800 Soldaten der Navajo im Koreakrieg. Von ihnen würden noch etwa 130 leben.Laut Berichten fehlen dem indianischen Volk, das in Wüstengebieten in Arizona, New Mexico und Utah beheimatet ist, Masken.