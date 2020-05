18 Südkoreaner kehren mit Sonderflug aus Südafrika zurück

Photo : YONHAP News

Eine weitere Gruppe von Südkoreanern kehrt inmitten der Corona-Pandemie mit einem Sonderflug aus Südafrika zurück.Die südkoreanische Botschaft in Südafrika teilte am Sonntag (Ortszeit) mit, dass 18 Südkoreaner am Samstagabend am Flughafen Johannesburg mit einer Sondermaschine abgeflogen seien.An Bord der Maschine von Qatar Airways waren auch Staatsbürger anderer Länder.Nach einem Umstieg in Doha würden die Südkoreaner am Montag gegen 16.55 Uhr am Flughafen Incheon ankommen, erklärte die Botschaft. Die Heimreise wird somit insgesamt 36 Stunden dauern.Die Botschaft will am 20. Mai 72 weitere Südkoreaner mit einem Sonderflug von Qatar Airways zurückschicken, darunter 58 Landsleute aus Südafrika, 13 aus dem benachbarten Königreich Eswatini und einen Südkoreaner aus Lesotho.Am 12. Mai waren 55 Südkoreaner aus Südafrika zurückgekehrt.