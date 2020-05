Jubiläumsfeier zur 18. Mai-Demokratiebewegung

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird heute das 40. Jubiläum der Demokratiebewegung vom Mai 1980 in Gwangju gefeiert.Die offizielle Jubiläumszeremonie fand auf dem 18. Mai-Platz der Demokratie vor dem früheren Sitz der Verwaltung der Provinz Süd-Jeolla in Gwangju statt. Unter den 400 Gästen waren neben Präsident Moon Jae-in Teilnehmer an der Demokratiebewegung und Hinterbliebene.Auch führende Politiker wohnten der Feier bei. Unter anderem waren der Vorsitzende und der Fraktionschef der Regierungspartei, Lee Hae-chan und Kim Tae-nyeon, der Fraktionschef der Partei für Zukunft und Integration, Joo Ho-young, und die Chefin der Gerechtigkeitspartei Sim Sang-jung gekommen.Das Präsidialamt erklärte, der Zweck der Zeremonie sei es, des edlen Opfergeists der Teilnehmer an der Demokratiebewegung anlässlich deren 40. Jubiläums zu gedenken und einen Anlass für die nationale Integration zu stiften. Es sei von großer Bedeutung, dass die Zeremonie erstmals seit der Bestimmung des 18. Mai zu einem Gedenktag der Regierung auf dem 18. Mai-Platz stattfinde, einem Zentrum der damaligen Proteste.