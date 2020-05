Nationales Dritten Tag in Folge weniger als 20 neue Corona-Fälle in Südkorea

Südkorea hat den dritten Tag in Folge weniger als 20 neue Covid-19-Fälle gemeldet.



Die Ausbreitung des Coronavirus im Zusammenhang mit Klubs im Seouler Viertel Itaewon, die zu einem Infektionsherd wurden, verlangsamte sich.



Laut Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden mit Stand von 0 Uhr innerhalb von 24 Stunden 15 Neuinfektionen bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land auf 11.065.



An den beiden letzten Tagen waren jeweils 19 und 13 neue Fälle gemeldet worden.



Lediglich fünf der 15 Neuinfektionen stellen lokale Übertragungen dar. Die Provinz Gyeonggi meldete zwei Fälle, die Provinz Nord-Chungcheong ebenfalls zwei Infektionen. In Daegu wurde ein Fall bekannt.



Die anderen zehn Infektionen sind eingeschleppte Fälle, sieben von ihnen wurden bei der Kontrolle am Flughafen erfasst. Die weiteren Infizierten wurden erst nach der Einreise in Seoul, Gyeonggi und Nord-Chungcheong gemeldet.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um einen auf 263 an.