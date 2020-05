Präsenzunterricht an Schulen beginnt planmäßig am Mittwoch

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, die Rückkehr in die Schulen wie geplant am Mittwoch zu starten.Zuerst werden die ältesten Jahrgänge der Oberschulen wieder in den Unterricht kommen.Die mehrmals vertagte Rückkehr wurde zuletzt wegen der Clusterinfektionen im Zusammenhang mit Klubs im Seouler Viertel Itaewon um eine Woche verschoben. Eine weitere Verschiebung hielt die Regierung aber für kaum vertretbar.Am 27. Mai werden die Zweitklässler der Oberschulen, die Drittklässler der Mittelschulen und die Erst- und Zweitklässler der Grundschulen in den Unterricht zurückkehren. Bis 8. Juni sollen alle Schüler wieder im Klassenzimmer unterrichtet werden.Die Regierung geht davon aus, dass Schulen von den Masseninfektionen im Zusammenhang mit Klubs in Itaewon nicht betroffen seien. Unterdessen fand eine Petition für eine weitere Verschiebung des Unterrichtsbeginns 220.000 Unterstützer. Angesichts Bedenken der Eltern arbeitete die Regierung gründlichere Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionen aus.Die Schüler werden jeden Tag auf Fieber kontrolliert. Wer Symptome hat, wird sofort isoliert und zu einer Teststation gebracht. Je nach Bedingungen in der Schule werden verschiedene Optionen flexibel angewandt, darunter die Verkürzung der Unterrichtsstunden. Auch wird prinzipiell zugelassen, dass die Schüler entweder alle zwei Wochen oder alle zwei Tage im Wechsel in den Unterricht kommen.