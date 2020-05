Wirtschaft Regierung wird Wachstumsprognose voraussichtlich deutlich senken

Angesichts der negativen Folgen von Covid-19 wird die Regierung die Wachstumsprognose für dieses Jahr voraussichtlich drastisch senken.



Die neue Prognose wird in ihrem wirtschaftspolitischen Kurs für das zweite Halbjahr bekannt gemacht, der Anfang Juni veröffentlicht wird.



Ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte am Sonntag, es werde anhand Modellen überprüft, inwieweit die Wachstumsprognose angepasst werden sollte.



Die Regierung erwartete im Ende letzten Jahres veröffentlichen wirtschaftspolitischen Kurs für dieses Jahr, dass die Volkswirtschaft um 2,4 Prozent wachsen werde.



Angesichts der Folgen der Corona-Pandemie scheint eine Korrektur nach unten unvermeidbar zu sein. Gemäß dem Durchschnitt der seit April veröffentlichten in- und ausländischen Prognosen wird für Südkoreas Wirtschaft in etwa ein Nullwachstum erwartet.