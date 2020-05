Vertrauter von Ex-Präsident will sich zu Schießbefehl bei 18. Mai-Demokratiebewegung nicht äußern

Photo : YONHAP News

Ein enger Vertrauter von Ex-Präsident Chun Doo-hwan will sich nicht zum Vorwurf gegen diesen äußern, bei der 18. Mai-Demokratiebewegung Truppen Schüsse auf Zivilisten in Gwangju angeordnet zu haben.Min Jeong-gi, Chuns früherer Sekretär, sagte am Montag, dem 40. Jubiläum der Demokratiebewegung, der Nachrichtenagentur Yonhap, er habe nichts dazu zu sagen, und wolle sich auch nicht äußern. Lee Hui-sung, der damalige Heereschef und Befehlshaber unter dem Kriegsrecht, habe gesagt, dass er für die Operationen in Gwangju verantwortlich gewesen sei.Gegen Chun wurde wiederholt der Verdacht erhoben, dass er seinerzeit als de facto Spitze des Militärs Drahtzieher des Einsatzes der Truppen und der Schüsse auf Demonstranten gewesen war. Chun hatte jedoch den Vorwurf zurückgewiesen.Chun habe alles, was er über den Vorfall sagen müsse und möchte, in seinen Memoiren ausführlich beschrieben. Zu einem Medieninterview von Präsident Moon Jae-in am Sonntag gebe es nichts hinzuzufügen, hieß es weiter.Moon hatte in dem Interview die Entschlossenheit bekräftigt, die Wahrheit um die gewaltsame Unterdrückung der Demokratiebewegung aufzuklären.