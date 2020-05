Nationales Regierung will erneut positiv auf Corona Getestete nicht unter Quarantäne stellen

Die Regierung will ab Dienstag die nach der Genesung erneut positiv auf Covid-19 Getesteten nicht unter Quarantäne stellen.



Die Regierung kündigte am Montag an, die Kontrollmaßnahmen in Bezug auf solche Infizierte zu ändern.



Zur Begründung wies die Seuchenkontrollbehörde auf die Ergebnisse epidemiologischer Untersuchungen und von Virustests bei den erneut positiv Getesteten und deren Kontaktpersonen hin, nach denen solche Infizierten nicht infektiös seien.



Demnach will die Regierung die Richtlinien so ändern, dass bei der Rückkehr eines Corona-Patienten zur Arbeit oder Schule nach der Entlassung aus der Quarantäne nicht festgestellt werden muss, ob dieser negativ getestet sei.



Bis 15. Mai wurden 447 genesene Covid-19-Patienten nach der Entlassung aus der Quarantäne wieder positiv getestet. Es wurde jedoch kein Fall offiziell bestätigt, dass ein solcher Patient andere Menschen angesteckt hat.