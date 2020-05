Börse in Seoul startet mit Plus in die Woche

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse ist mit einem Plus in die Woche gestartet.Der Leitindex Kospi gewann 0,51 Prozent auf 1.937,11 Zähler.Grund für den Anstieg war die Hoffnung der Anleger, dass es neben einer Erholung der Ölpreise auch weltweit Stimulusmaßnahmen für die Wirtschaft geben werde.In den USA treibe Präsident Donald Trump vor der Präsidentenwahl einen New Deal voran, der hohe Investitionen in die soziale Infrastruktur vorsehe und werbe für Negativzinsen, sagte Oh Chang-seop von Hyundai Motor Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.