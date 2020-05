Ehemaliger US-Stützpunkt in Chuncheon stärker verseucht als erwartet

Photo : YONHAP News

Ein ehemaliger US-Militärstützpunkt in Chuncheon ist stärker verseucht als erwartet.Die Provinz-Regierung von Gangwon teilte am Montag mit, dass in Erdproben ein fünf- bis sechsfach höherer Gesamter Erdölkohlenwasserstoffgehalt (TPH) festgestellt worden sei als erlaubt.Die Tiefe der früheren Proben, deren Analyse keine alarmierenden Werte ergeben hatte, hatte einen Meter betragen. Die neuen Erdproben stammten aus einer Tiefe von zwei bis drei Metern. Als eine Folge der festgestellten Verseuchung soll nun das gesamte Gelände erneut überprüft werden.Camp Page erstreckt sich über eine Fläche von 670.000 Quadratmetern und war 2005 stillgelegt worden. Grund war eine Einigung zwischen Südkorea und den USA über die Rückgabe von militärisch genutzten Grundstücken.Das südkoreanische Verteidigungsministerium fand anschließend heraus, dass eine Fläche von 60.000 Quadratmetern verseucht ist. Daher wurde die Behörde Korea Rural Community Corporation damit beauftragt, die Erde bis 2012 zu reinigen.Im Jahr 2016 hatte die Stadt Chuncheon dem Ministerium das Grundstück für 120 Milliarden Won oder 98 Millionen Dollar abgekauft. Die Stadt will dort einen Park anlegen.