Vizechef von Samsung Electronics besucht Chipfabrik in China

Photo : YONHAP News

Der Vizechef von Samsung Electronics Lee Jae-yong hat die Chipfabrik in China besucht.Er habe sich vor Ort ein Bild von den wirtschaftlichen Folgen des Covid-19-Ausbruchs machen wollen, teilte das Unternehmen am Montag mit.Lee habe die Fabrik in Xian besucht und die dortigen Mitarbeiter angespornt. Auch habe er mit der Werksleitung über die Auswirkungen der Pandemie und künftige Maßnahmen diskutiert.Das Unternehmen solle sich nicht von der Vergangenheit zurückhalten lassen und dürfe nicht mit dem Gegenwärtigen zufrieden sein. Es würden präventive Maßnahmen gebraucht, um sich auf Veränderungen einstellen zu können, damit neue Wachstumsmotoren geschaffen werden könnten, habe der De-facto-Konzernchef gesagt.In Xian befindet sich Samsungs einzige Chipfabrik im Ausland. In die dortige Produktion werden zurzeit 15 Milliarden Dollar zusätzlich investiert.