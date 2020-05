Hälfte der berufstätigen Mütter wegen Covid-19 sehr stressanfällig

Photo : YONHAP News

Über die Hälfte der berufstätigen Mütter in ihren Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern ist angesichts der Corona-Krise sehr stressanfällig.Das hätten Online-Stresstests bei berufstätigen Müttern und Vätern ergeben, teilte das Zentrum für die Unterstützung erwerbstätiger Mütter im Ostteil Seouls am Dienstag mit. Die Selbsttests erfolgten im Zeitraum vom 25. März bis 15. April, während die Kampagne zur sozialen Distanzierung wegen der Corona-Pandemie lief.Etwa 37 Prozent von insgesamt 308 Teilnehmern zählten zur Stress-Hochrisikogruppe.Von den 247 weiblichen Teilnehmern zählten 112 Personen, damit 45 Prozent, zur Hochrisikogruppe. Der Anteil war bei den Frauen im Alter von 20 bis 49 Jahren noch höher. 100 von 196 betroffenen Frauen, damit 52 Prozent, gehörten zu dieser Gruppe.Zwischen Februar und März, als die Corona-Ausbreitung im Land einen vorläufigen Höhepunkt erreichte, stieg die Zahl der Beratungen im Zusammenhang mit dem Mutterschutz drastisch um 66 Prozent im Vorjahresvergleich auf 950 Fälle an.Laut dem Zentrum gab es viele Anfragen in Bezug auf Benachteiligungen am Arbeitsplatz nach dem Elternurlaub und Unterstützungsprogramme.