US-Streitkräfte in Korea wollen Corona-Schutzmaßnahmen lockern

Photo : YONHAP News

Die US-Streitkräfte in Korea wollen ihre Corona-Schutzmaßnahmen lockern.Die Schutzmaßnahmen würden in allen Gebieten außer Seoul und benachbarten Regionen gelockert, teilte das Kommando am Montag mit.Demnach werde die Alarmstufe gemäß dem fünfstufigen Gesundheitswarnystem Health Protection Condition (HPCON) ab Mittwoch um 6 Uhr um eine Stufe auf die zweitniedrigste Stufe herabgesetzt.Gemäß der noch geltenden Alarmstufe Charlie gelten strikte Einschränkungen hinsichtlich Versammlungen von Menschen und Reisen. Künftig sollen Restaurantbesuche, Einkäufe und andere Aktivitäten im Freien möglich sein, jedoch gilt weiterhin das Gebot der sozialen Distanz.In Seoul, Incheon und Seongnam gelten jedoch weiterhin die strengeren Vorschriften.