Wirtschaft Zweites Kreditprogramm für Kleinunternehmer wegen Corona startet

Ein zweites Kreditprogramm für von der Corona-Krise betroffene Kleinhändler und -unternehmer ist am Montag gestartet worden.



Für das Programm sind zehn Billionen Won (81,8 Milliarden Dollar) vorgesehen. Ein Betrieb kann sich bis zu zehn Millionen Won (8.180 Dollar) leihen.



Der Zinssatz beträgt drei bis vier Prozent und ist damit mehr als doppelt so hoch wie beim ersten Kreditprogramm, das wegen der Corona-Krise eingeführt wurde. Die Tilgung soll erst nach zwei Jahren und über einen Zeitraum von drei Jahren in Raten erfolgen.



Wer im Rahmen des ersten Programms einen Kredit erhielt oder Steuern nicht fristgemäß zahlte, kann von dem neuen Programm nicht profitieren.



Kreditanträge können bei sieben Banken eingereicht werden, bei einigen Banken ist eine Online-Antragstellung möglich.