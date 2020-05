Kultur Koreanisches Opernfestival wird am 4. Juni eröffnet

Das 11. Opernfest Korea Opera Festival wird am 4. Juni im Seoul Arts Center eröffnet.



Das Festival wird dieses Jahr angesichts der Corona-Pandemie vom Juni bis September auf mehrere Zeiträume verteilt ausgetragen.



Insgsamt werden sechs Truppen verschiedene Opern aufführen.



Als erstes Stück wird „The Telephone & The Medium“ vom italoamerikanischen Komponisten Cian Carlo Menotti vom 4. bis 7. Juni vorgeführt.



Angesichts des Abstandsgebots im Alltag müssen die Zuschauer einen Mundschutz tragen. Die Stühle werden weiter auseinandergerückt.



In den letzten zehn Jahren wurden im Rahmen des Opernfestivals über 40 Stücke mehr als 200 Mal aufgeführt. Über 250.000 Opernfans sahen sich die Aufführungen an.