Seouler Bildungsamt präsentiert vor Neustart der Schulen Richtlinien

In Südkorea werden ab Mittwoch die Schulen schrittweise wieder geöffnet. In den letzten Wochen war aufgrund der Corona-Krise lediglich ein Online-Unterricht möglich.Zuerst werden die ältesten Jahrgänge der Oberschulen wieder in den Unterricht kommen.Das Seouler Bildungsamt teilte mit, dass die Vorbereitungen für den Neustart abgeschlossen seien.An den meisten Schulen wurde am Eingang eine Wärmebildkamera eingerichtet. In den Kantinen wurden vorläufig Trennwände aufgestellt.Das Bildungsamt in Seoul empfahl am Montag, dass lediglich die Drittklässler der Oberschulen täglich in die Schule kommen sollten.Für alle anderen Schüler sollen ein Präsenz- und Fernunterricht parallel erfolgen. Die Erst- und Zweitklässler der Oberschulen sollten alle zwei Wochen im Wechsel in den Unterricht kommen.Die Mittel- und Grundschüler sollten mindestens einmal in der Woche zur Schule kommen. In jedem Klassenzimmer sollten weniger als 30 Schüler sitzen.Die Lehrergewerkschaft kritisierte die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts und sagte, dass die Sicherheit der Schüler unter dem Vorwand der Reifeprüfung vernachlässigt werde. Sie forderte einschneidende Maßnahmen, darunter die Entsendung von Personal, das sich um die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln kümmert.