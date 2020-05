Photo : YONHAP News

Immer mehr Fluggesellschaften bieten wieder mehr Linienflüge an.Angesichts eines beispiellosen Umsatzeinbruchs wegen der Coronakrise bemühen sie sich um langfristige Lösungen durch Umstrukturierungen.Korean Air will nach eigenen Angaben nächsten Monat fünf Linienflüge in die USA wieder aufnehmen. Damit will die größte Luftfahrtgesellschaft des Landes auf 32 ihrer 110 internationalen Flugrouten wieder verkehren. Asiana Airlines will nächsten Monat zusätzlich 13 internationale Strecken wieder bedienen. Beide Anbieter wollen sich zunächst auf den Transport von Fracht und Geschäftsleuten konzentrieren und sich auf die Post-Corona-Zeit vorbereiten.Die Billigfluggesellschaft Jeju Air, Tochter von Korean Air, will die Übernahme von Eastarjet beschleunigen. t'way Air will Langstreckenflüge anbieten, darunter nach Kirgistan und Kroatien, um im Wettbewerb mit anderen Billigfluggesellschaften bestehen zu können.