Touristische Programme in Palästen werden wieder angeboten

Photo : YONHAP News

Angesichts der Lockerung der Schutzmaßnahmen wegen Covid-19 werden verschiedene touristische Programme in den Palästen aus der Joseon-Zeit wieder aufgenommen.Das teilte das Zentrum für Königspaläste und -gräber der Behörde für Kulturerbe am Dienstag mit. Programme und Veranstaltungen an den königlichen Palästen und Gräbern wie die Wachablösung und die Nachttour im Palast Gyeongbok wurden angesichts der Corona-Pandemie am 27. Februar ausgesetzt.Im Mai werden einige Programme wie die Wachablösung und die Nachttouren im Palast Gyeongbok und dem Palast Changdeok wieder angeboten. Im Juni werden weitere Programme und Kurse wie das wöchentliche Konzert im Palast Changdeok und das Nachtkonzert im Palast Gyeongbok schrittweise neu starten.Bei den kulturellen Veranstaltungen werden gründliche Hygiene- und Abstandsmaßnahmen gemäß den Regierungsrichtlinien getroffen, darunter die Reduzierung der Teilnehmerzahl, die Fieberkontrolle und Maskenpflicht.