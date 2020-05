Vierten Tag in Folge weniger als 20 neue Corona-Fälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Montag 13 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag kletterte die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land somit mit Stand von 0 Uhr auf 11.078.Den vierten Tag in Folge lagen die täglichen Fallzahlen unter 20.Neun der 13 Neuinfektionen stellen lokale Übertragungen dar. Sechs Fälle wurden in Seoul bekannt, zwei in Incheon und einer in der Provinz Gyeonggi.Die anderen vier Infizierten reisten aus dem Ausland ein und wurden alle in Ulsan erfasst.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 beträgt unverändert 263.