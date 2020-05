Vier Krankenschwestern in großem Krankenhaus in Seoul mit Coronavirus infiziert

Photo : YONHAP News

In einem großen Krankenhaus in Seoul sind vier Krankenschwestern mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden.Das gab Bürgermeister Park Won-soon am Dienstag bekannt.Am Montag sei berichtet worden, dass eine OP-Schwester in der Thoraxchirurgie im Samsung Medical Center infiziert worden sei. Bei Tests bei weiteren Mitarbeitern seien drei weitere Infektionen bestätigt worden. Alle neuen Patienten seien Krankenschwestern, die mit der ersten Patientin zusammengearbeitet hätten, sagte Park.Park wies auf die Möglichkeit weiterer Infektionsfälle hin. Bei 265 von 277 Kontaktpersonen, darunter 262 Mitarbeiter und 15 Patienten, seien noch Tests im Gange. Teile des Krankenhauses, darunter Operationssäle, seien vorübergehend geschlossen und desinfiziert worden, hieß es.Die Situation werde als ernst betrachtet, weil es sich um ein großes Krankenhaus handele und der Übertragungsweg unklar sei. Daher habe die Stadtverwaltung ein 18-köpfiges Schnellreaktionsteam gebildet, um Bewegungsrouten, Kontaktpersonen und Übertragungswege zu untersuchen, sagte Park weiter.