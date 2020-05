Exportvolumen der Content-Industrie übertrifft zehn Billionen Won

Photo : YONHAP News

Die Jahresexporte der Content-Industrie haben 2018 erstmals die Marke von zehn Billionen Won übertroffen.Angaben des Kulturministeriums zufolge wuchs das Exportvolumen in der Content-Industrie 2018 um 9,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 9,61 Milliarden Dollar (rund 10,5 Billionen Won).Das größte Exportvolumen verzeichnete die Spieleindustrie mit 6,41 Milliarden Dollar. Die entsprechenden Ausfuhren nahmen von 2,97 Milliarden Dollar 2014 im Jahresschnitt um 21,2 Prozent zu.Die Ausfuhren in Bezug auf Figuren betrugen 2018 745 Millionen Dollar, die Ausfuhren von Wissen und Informationen knapp 634 Millionen Dollar. Die Musikexporte beliefen sich auf 564 Millionen Dollar.Die Zahl der Beschäftigten in der Industrie kletterte um 3,5 Prozent im Vorjahresvergleich auf 667.437 im Jahr 2018. In dem untersuchten Zeitraum wurden rund 51.000 neue Stellen geschaffen.