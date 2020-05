Politik Forum aus 3.000 Hauptstädtern zur Diskussion über Post-Corona-Politik wird gebildet

Ein Forum aus 3.000 Bewohnern von Seoul wird ins Leben gerufen, um 100 Tage lang über die Politik der Hauptstadt in der Post-Corona-Ära zu diskutieren.



Die Seouler Bürgertagung werde am 22. Mai Aktivitäten aufnehmen, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Das stelle ein neues Modell der Bürgerdemokratie dar, das den Bürgern ermögliche, die Politik mitzubestimmen.



Die erste Veranstaltung am Freitag im Rathaus ist eine Orientierungsveranstaltung. Vor Ort werden lediglich 50 Mitglieder anwesend sein, die anderen werden online daran teilnehmen.



Dabei werden Themen bekannt gemacht, die die Stadtverwaltung nach einer Beratung von Experten und einer Abstimmung unter den Gremiumsmitgliedern auswählte.



Anschließend wird das Forum bei gemeinsamen Sitzungen mit den zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung Maßnahmen konkretisieren, um bei einer Plenarsitzung am 30. August die Prioritäten bei der Berücksichtigung der Maßnahmen festzulegen.



Bürgermeister Park Won-soon sagte, dass die Gesellschaft infolge der Covid-19-Krise vor einer großen Wende stehe. Er wolle gemeinsam mit den Bürgern nach einer Lösung für eine Entwicklung hin zu einer neuen Gesellschaft suchen.