Nationales Betriebsrichtlinien von Covid-19-Testzentren vor Sommerzeit verbessert

Angesichts der steigenden Temperaturen hat die Seuchenkontrollbehörde neue Betriebskriterien für die Covid-19-Testzentren ausgearbeitet.



Yoon Tae-ho vom Hauptquartier für Katastrophenschutz teilte am Dienstag vor der Presse mit, am Montag die Screeningzentren über Betriebsrichtlinien in Bezug auf die Einrichtung von Klimaanlagen informiert zu haben. Darin seien unter anterem die Richtung des Windes und die Filterinstallierung vorgesehen, um die Verbreitung von Speichel-Tröpfchen und Infektionen auf ein Mindestmaß zu begrenzen.



Als Hintergrund wurde genannt, dass es in der Sommerzeit schwierig sein wird, ohne Klimaanlage zu arbeiten, weil man einen Schutzanzug des Niveaus D tragen muss. Zunächst werde jedoch an der persönlichen Schutzausrüstung grundsätzlich festgehalten.



Gemäß den Richtlinen sollen die Testzentren die Klimaanlage mit einem HEPA-Filter, einem Luftreiniger, versehen. Es soll dafür gesorgt werden, dass der Wind lediglich vom medizinischen Personal in Richtung des Patienten weht.