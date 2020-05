Samsung Electronics erreicht Rekordanteil am Weltmarkt für Fernseher

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat im Auftaktquartal den bisher höchsten Anteil am Weltmarkt für Fernsehgeräte erreicht.Laut dem Marktforschungsunternehmen Omdia schrumpfte das Volumen des globalen TV-Markts im ersten Quartal als Folge der Corona-Pandemie um mehr als zehn Prozent im Vorjahresvergleich.Samsung konnte jedoch dank eines kräftigen Wachstums in Nordamerika und Europa einen Rekordanteil erzielen. Sein wertmäßiger Anteil legte um 3,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 32,4 Prozent zu. Damit konnte der koreanische Konzern das vierte Quartal in Folge 30 Prozent übertreffen und die Spitzenposition festigen.Bei den Fernsehern im Wert von 2.500 Dollar oder höher erreichte Samsung einen wertmäßigen Anteil von 48,8 Prozent. Bei den Geräten größer als 75 Zoll wurden 50,4 Prozent Anteil erreicht.Am nordamerikanischen Markt kam Samsung auf 42,6 Prozent, in Europa auf 41,1 Prozent.LG Electronics konnte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 18,7 Prozent Anteil verbessern.