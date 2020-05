Weltweit 19 Millionen Zuschauer sahen Eröffnungsspiele koreanischer Profi-Fußballliga

Photo : YONHAP News

Weltweit mehr als 19 Millionen Zuschauer haben das Eröffnungsspiel der südkoreanischen Profi-Fußballiga K League im Fernsehen und Internet angesehen.Nach Angaben der K League sahen sich weltweit 15,54 Millionen Zuschauer die sechs Partien in der ersten Runde der K League 1 2020 im Fernsehen an, die vom 8. bis 10. Mai ausgetragen wurden.Auf YouTube und Twitter verfolgten 3,6 Millionen Zuschauer das Auftaktspiel. Die Gesamtzahl der Zuschauer erreicht somit 19,14 Millionen.Die K League startete inmitten der Corona-Pandemie als erste Fußballliga in der Welt wieder in die neue Saison. Die Übertragungslizenzen wurden an 37 Länder verkauft.