Wirtschaft Hoffnung auf Covid-19-Impfstoff lässt Börse in Seoul steigen

Die Hoffnung auf einen Covid-19-Impfstoff hat die Börse in Seoul steigen lassen.



Der Leitindex Kospi gewann 2,25 Prozent auf 1.980,61 Zähler hinzu.



Am Montag hatten positive Ergebnisse zu klinischen Tests für einen Impfstoff den Dow Jones Industrial Average um 3,85 Prozent steigen lassen. In Japan rückte der Nikkei-Index heute um 1,49 Prozent vor, der Shanghai Composite Index in China um 0,73 Prozent.



Die US-Börse habe deutlich im Plus geschlossen, nachdem der US-Pharmahersteller Moderna ein Testergebnis bekannt gegeben hatte, bei dem im Blut aller Teilnehmer Covid-19-Antikörper nachgewiesen worden seien, sagte Huh Jae-hwan von Eugene Investment der Nachrichtenagentur Yonhap.