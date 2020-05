Südkorea in Exekutivrat der WHO aufgenommen

Photo : KBS News

Südkorea ist in den Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgenommen worden.Die Weltgesundheitsversammlung, das höchste Entscheidungsorgan der WHO, wählte am Dienstag (Ortszeit) bei ihrer 73. Tagung zehn Länder, einschließlich Südkoreas, in den Exekutivrat. Die Versammlung fand online statt.Südkoreas Amtszeit dauert von 2020 bis 2023, im Vorstand wird das Land von Vizegesundheitsminister Kim Gang-lip vertreten.Der WHO-Exekutivrat besteht aus 34 Mitgliedern, die Amtszeit von zehn Mitgliedern läuft dieses Jahr ab.Es ist das siebte Mal seit Südkoreas Beitritt zur WHO im Jahr 1949, dass das Land im Exekutivrat sitzt.Die Ratsmitglieder können an der Erstellung und Überprüfung des Budgets und der Bilanz der WHO sowie wichtiger Strategien und Betriebsmaßnahmen aktiv mitwirken.Kim wird an der 147. Sitzung des Exekutivrats teilnehmen, die am Freitag online stattfinden wird.