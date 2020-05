Regierung will 3,5 Billionen Won in Schaffung von Arbeitsplätzen investieren

Photo : Getty Images Bank

Die Regierung will Finanzmittel für die angekündigte Schaffung von mindestens 550.000 Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor durch einen dritten Nachtragshaushalt aufbringen.Finanzminister Hong Nam-ki sagte bei einer Wirtschaftssitzung am Mittwoch, dass die Regierung dadurch etwa 3,5 Billionen Won (2,85 Milliarden Dollar) sicherstellen wolle.Die Regierung hatte beschlossen, mindestens 550.000 Arbeitsplätze zu schaffen, um die Beschäftigungskrise infolge der Corona-Pandemie zu bewältigen.Die Regierung will 64.000 Menschen für Projekte für die Daten- und Content-Schaffung im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft beschäftigen. 36.000 Menschen sollen für kontaktfreie Verwaltungsdienstleistungen in der Post-Corona-Ära eingestellt werden. Hierfür werden eine Billion Won eingesetzt.1,5 Billionen Won werden in die Schaffung von 300.000 Arbeitsstellen für gefährdete Gruppen fließen, darunter 78.000 Stellen für Maßnahmen zur Seucheneindämmung im Alltag.Nach weiteren Angaben des Ministers will die Regierung 500 Milliarden Won für die Arbeitsplatzschaffung im digitalen Bereich für junge Menschen ausgeben. 240 Milliarden Won werden für Praktikumsprogramme für junge Menschen eingesetzt, 300 Milliarden Won für Beschäftigungssubventionen.