Park Byung-seok wird aller Voraussicht nach neuer Parlamentssprecher

Photo : YONHAP News

Neuer Parlamentssprecher wird aller Voraussicht nach Park Byung-seok von der Regierungspartei.Den Parlamentssprecher in der ersten Hälfte der 21. Legislaturperiode soll die regierende Minjoo-Partei Koreas stellen.Kim Jin-pyo, der mit Park über Besetzung des Postens diskutiert hatte, gab am Mittwoch auf Facebook die Entscheidung bekannt, auf eine Kandidatenmeldung zu verzichten. Die Bewerbungsfrist läuft heute ab.Park wurde sechsmal, damit so häufig wie kein anderer Abgeordneter der Minjoo-Partei, ins Parlament gewählt. Er stieg 1998, kurz nach dem Amtsantritt von Präsident Kim Dae-jung, in die Politik ein.